Menü Suche
Kommentar
Premier League

Schnelles Aus für Wilson

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
Callum Wilson klatscht in die Hände @Maxppp

Nach nur fünf Monaten könnte für Callum Wilson das Kapitel bei West Ham United schon wieder beendet sein. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, verhandelt der 33-Jährige aktuell mit den Hammers über eine vorzeitige Vertragsauflösung. In 18 Partien erzielte er bislang immerhin vier Treffer.

Unter der Anzeige geht's weiter

West Ham verstärkt sich im Winter aber vor allem in der Offensive, weshalb der Konkurrenzkampf für den Engländer wohl zu groß wird. Taty Castellanos (27/Lazio Rom) und Pablo (22/Gil Vicente) sind für über 50 Millionen Euro nach London gewechselt und minimieren für Wilson die Chance auf Einsätze.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
West Ham
Callum Wilson

Weitere Infos

Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham United
Callum Wilson Callum Wilson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert