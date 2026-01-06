Schnelles Aus für Wilson

Nach nur fünf Monaten könnte für Callum Wilson das Kapitel bei West Ham United schon wieder beendet sein. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, verhandelt der 33-Jährige aktuell mit den Hammers über eine vorzeitige Vertragsauflösung. In 18 Partien erzielte er bislang immerhin vier Treffer.

West Ham verstärkt sich im Winter aber vor allem in der Offensive, weshalb der Konkurrenzkampf für den Engländer wohl zu groß wird. Taty Castellanos (27/Lazio Rom) und Pablo (22/Gil Vicente) sind für über 50 Millionen Euro nach London gewechselt und minimieren für Wilson die Chance auf Einsätze.