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Bundesliga

Transfer-Spur wird heißer: Bayern kontaktiert Juve

Der FC Bayern hat seine Bemühungen auf dem Transfermarkt offenbar noch nicht abgeschlossen. Jetzt blickt der deutsche Rekordmeister nach Italien.

von Dominik Sandler - Quelle: Gianluca Di Marzio
1 min.
Bremer spielt den Ball @Maxppp

Die Zukunft von Min-jae Kim (29) und Hiroki Ito (27) ist offen, beide könnten den FC Bayern in diesem Sommer noch verlassen. Sollte das Duo tatsächlich gehen, muss mindestens ein Ersatz her. Schon vor einigen Wochen gab es deshalb Berichte, wonach die Münchner Interesse an Innenverteidiger Bremer von Juventus Turin zeigen würden.

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Dieses Interesse hat der FCB inzwischen wohl bei der Alten Dame hinterlegt. Laut Gianluca Di Marzio haben die Bayern Kontakt zu Juve aufgenommen, um die Konditionen eines möglichen Transfers abzuklopfen. Noch steckt der potenzielle Transfer aber in den Kinderschuhen.

Denkbar wäre offenbar auch ein Tausch-Deal, der Kim beinhaltet. Juve ist auf Einnahmen in diesem Transferfenster angewiesen, mit dem 29-jährigen Bremer kann wohl nur noch jetzt Kasse gemacht werden. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2029 an die Bianconeri gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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