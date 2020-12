Allardyce neuer West Brom-Trainer

Sam Allardyce übernimmt den Cheftrainer-Posten bei West Bromwich Albion. Das bestätigt der englische Erstligist offiziell. Der 66-Jährige tritt damit die Nachfolge von Slaven Bilic an, der wenige Stunden zuvor beim Tabellen-19. der Premier League entlassen wurde.

„Mit Sam haben wir einen Mann bekommen, der über viel Erfahrung in der Premier League verfügt und in der Vergangenheit jeden Klub, den er übernommen hat, besser gemacht hat“, verkündet Sportdirektor Luke Dowling.

We are delighted to confirm the appointment of Sam Allardyce as our new Head Coach ✍️