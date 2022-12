Barça: Xavi will Kader beisammenhalten

Geht es nach Xavi, soll es beim FC Barcelona in der Winterpause keine Abgänge geben. Auf einer Pressekonferenz stellte der Barça-Trainer klar: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader. Gerard (Piqué, Anm. d. Redaktion) ist jetzt weg. Ich würde es bevorzugen, wenn ansonsten niemand mehr gehen würde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus den vorhandenen Spielern wolle er daher das Bestmögliche rausholen, um erfolgreich zu sein: „Ich bin wirklich sehr glücklich mit dem Kader, den ich gerade habe. Unser Ziel ist es, Titel zu gewinnen.“ Gerüchte über einen möglichen Abschied von den Blaugrana gibt es vor allem um Memphis Depay. Allen voran Newcastle United soll für den Niederländer bieten. Auch Mittelfeld-Stratege Franck Kessié sorgte in der Vergangenheit für Spekulationen, doch ein Wechsel zu Tottenham Hotspur scheint aus der Welt. Gut möglich also, dass Xavis Wunsch am Ende in Erfüllung geht.

Lese-Tipp

Barça macht ter Stegen zum Piqué-Erben