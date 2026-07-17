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Bundesliga

Köln-Talent Schenten in die Champions League?

von Dominik Schneider - Quelle: Express | Kölner Stadt-Anzeiger
1 min.
Fynn Schenten will sich durchsetzen @Maxppp

Um Fynn Schenten scheint sich eine größere Transferstory zu entspinnen. Laut ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ hat der 18-jährige Nachwuchsstürmer des 1. FC Köln ein Leihgeschäft zu Viktoria Köln abgelehnt. Dem Bericht der Lokalzeitung zufolge sieht sich der Youngster nicht in Liga drei und bevorzugt andere Optionen. Der ‚Express‘ bestätigt diese Informationen.

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Schentens Vorgehen lässt sich offenbar damit erklären, dass größere Klubs angeklopft haben. Neben Erstligisten aus Belgien und Österreich gehört laut ‚Express‘ auch der FC Porto zum Kreis der Interessenten für eine Leihe. Die Portugiesen sollen einen klaren Plan mit dem jungen Sturmjuwel haben. Zunächst wäre er für die zweite Mannschaft von Porto eingeplant, im Verlauf der Saison soll er dann die Möglichkeit erhalten, sich im Kader der ersten Mannschaft des Champions League-Teilnehmers zu beweisen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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