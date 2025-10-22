Bayern gegen Brügge: Kompany mit Startelf-Überraschung

Um 21 Uhr wird in der Allianz Arena die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem FC Brügge angepfiffen. Aktuell rangiert der deutsche Rekordmeister auf dem sechsten Tabellenplatz, mit einem hohen Sieg könnte man sogar die Spitze des Klassements erklimmen. Um das zu bewerkstelligen, setzt Trainer Vincent Kompany grundsätzlich auf bewährtes Personal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Vergleich zur Partie gegen Borussia Dortmund (2:1) am vergangenen Wochenende nimmt der 39-Jährige dennoch einige Veränderungen in der Startformation vor. Nicolas Jackson muss nach einer schwachen Leistung gegen den BVB wieder auf die Bank, dafür startet Lennart Karl voraussichtlich auf der Rechtsaußen-Position. Michael Olise dürfte in die Mitte rücken, Harry Kane wieder in die Sturmspitze. Zudem kommt Raphaël Guerreiro für Sacha Boey rein.

So spielt der FC Bayern