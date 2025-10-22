Menü Suche
UEFA Champions League

Bayern gegen Brügge: Kompany mit Startelf-Überraschung

Der FC Bayern empfängt den FC Brügge in der Königsklasse und die Aufstellungen wurden veröffentlicht. Vincent Kompany vertraut auf bekannte Gesichter und eine Überraschung.

von Dominik Schneider
1 min.
Bayern-Vorschau mit Kompany @Maxppp
FC Bayern Brügge

Um 21 Uhr wird in der Allianz Arena die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem FC Brügge angepfiffen. Aktuell rangiert der deutsche Rekordmeister auf dem sechsten Tabellenplatz, mit einem hohen Sieg könnte man sogar die Spitze des Klassements erklimmen. Um das zu bewerkstelligen, setzt Trainer Vincent Kompany grundsätzlich auf bewährtes Personal.

Im Vergleich zur Partie gegen Borussia Dortmund (2:1) am vergangenen Wochenende nimmt der 39-Jährige dennoch einige Veränderungen in der Startformation vor. Nicolas Jackson muss nach einer schwachen Leistung gegen den BVB wieder auf die Bank, dafür startet Lennart Karl voraussichtlich auf der Rechtsaußen-Position. Michael Olise dürfte in die Mitte rücken, Harry Kane wieder in die Sturmspitze. Zudem kommt Raphaël Guerreiro für Sacha Boey rein.

So spielt der FC Bayern

