Danso-Poker: Milan nimmt Kontakt auf

Das Interesse aus Italien an Kevin Danso wächst. Nach FT-Informationen hat der AC Mailand inzwischen seinen Hut in den Ring geworfen und Kontakt zum ehemaligen Augsburg-Profi aufgenommen. Aktuell spielt der Innenverteidiger beim RC Lens. Der Klub aus Nordfrankreich hat einen Spieltag vor Saisonende sensationell die Vizemeisterschaft sicher. Danso hielt die Lens-Defensive in 39 Pflichtspielen zusammen und wurde ins Ligue 1-Team der Saison gewählt.

Am 24-jährigen Österreicher sind nach FT-Informationen auch Milans Stadtrivale Inter sowie die SSC Neapel interessiert. Während sich der italienische Meister auf der Suche nach einem Ersatz für Verkaufskandidat Min-jae Kim (26) befindet, müssen die Nerazzurri den Abgang von Abwehrchef Milan Skriniar (28) kompensieren. Danso wäre mit einer Ablöse von 20 Millionen Euro nicht ganz billig. Der Rechtsfuß ist allerdings noch bis 2026 vertraglich gebunden, sodass Lens nach einer starken Saison den Preis diktieren kann.

