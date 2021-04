Dorsch: „Nächstes Ziel Bundesliga“

Im Sommer möchte Niklas Dorsch gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und die KAA Gent nach nur einem Jahr wieder verlassen. Einen Wunsch, wohin es als nächstes gehen könnte, hat der 23-Jährige auch schon, wie er im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ verrät: „Langfristig gesehen ist Deutschland schon ganz klar mein Ziel, dort will ich mich durchsetzen. Die Bundesliga ist somit auch mein nächstes Ziel.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertraglich gebunden ist der defensive Mittelfeldspieler an die Belgier noch bis 2024. Eine Ausstiegsklausel gibt es laut eigener Aussage nicht. Bei einem Transfer müsste die Summe also frei verhandelt werden. Wettbewerbsübergreifend wurde Dorsch in der laufenden Spielzeit bereits 38 Mal eingesetzt, in der Regel als Stammspieler. Auch in der Gruppenphase der U21-EM stand der Rechtsfuß stets in der ersten Elf des DFB-Teams.