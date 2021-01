Hertha: Punkte-Klausel in Dárdais Vertrag

Nach rund eineinhalb Jahren hat Pál Dárdai das Ruder bei Hertha BSC wieder übernommen. Mit klarerer Linie als Vorgänger Bruno Labbadia soll er den etwas unausgewogenen, aber mit viel Qualität durchzogenen Berliner Kader auf Vordermann bringen.

Prinzipiell plant man bei der Hertha längerfristig mit Dárdai, das machte man bei seiner offiziellen Vorstellung zu Beginn der Woche deutlich. Allerdings ist der Verbleib des 44-Jährigen über den Sommer hinaus offenbar an ein notwendiges Kriterium gebunden:

Punkteschnitt unabdingbar

Wie der ‚kicker‘ berichtet, enthält sein Arbeitspapier eine Klausel, die besagt, das Dárdai mit seinem Team im Schnitt 1,5 Punkte einfahren muss, um in der kommenden Spielzeit auch noch an der Seitenlinie zu stehen. Zum Vergleich: Labbadia sammelte in seiner gerade einmal neunmonatigen Amtszeit schwache 1,07 Zähler im Schnitt.

Am Samstag (15:30 Uhr) treten die Berliner zum schwierigen Auswärtsspiel bei der so formstarken Eintracht an. Viel Wucht und Dynamik wird dann auf Dárdais Team zukommen. Die erste komplizierte Bewährungsprobe wartet also schon.