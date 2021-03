Milan gibt erstes Angebot für Dalot ab

Der AC Mailand konkretisiert den Kampf um Außenverteidiger Diogo Dalot. Umgerechnet rund 14 Millionen Euro Ablöse bieten die Rossoneri für den von Manchester United ausgeliehenen Portugiesen, berichtet die britische ‚Metro‘. Die Gespräche zwischen den beiden Klubs um die Zukunft des 22-Jährigen seien angelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dalot ist seit Saisonbeginn in der Europa League gesetzt und spielt seit dem Jahreswechsel auch in der Serie A sowie im italienischen Pokal regelmäßig über die volle Distanz. United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer ließ zuletzt durchblicken, dass man eigentlich mit dem Defensivmann plant: „Ich bin sehr zufrieden mit seiner Entwicklung in dieser Saison. Er ist unser Spieler und ich freue mich darauf, ihn wieder dabei zu haben.“