Nächste Etappe für den ewigen Simeone

Die Zusammenarbeit von Diego Simeone und Atlético Madrid wird mindestens bis 2027 fortgeführt. Zwischen Klub und Coach besteht diesbezüglich schon eine Einigung, berichtet die ‚as‘. Im Vertrag des Übungsleiters existiert eine Klausel, die es für beide Parteien ermöglicht, den bis 2027 datierten Vertrag zum Sommer vorzeitig aufzukündigen. Man habe sich jedoch darauf geeinigt, diese Option verfallen zu lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen wollen sich die sportliche Leitung der Rojiblancos und Simeone nach dem Ende der laufenden Saison über eine Verlängerung bis 2028 austauschen. Gerüchten zu einem möglichen Wechsel nach Italien und dem Interesse von Inter Mailand wird damit der Wind aus den Segeln genommen. Simeone steht seit 2011 bei den Colchoneros an der Seitenlinie und betreute das Profiteam in sage und schreibe 785 Pflichtspielen.