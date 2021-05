PSG: Kompromiss mit Mbappé?

Keylor Navas, Juan Bernat, Ángel Di María, Julian Draxler, Neymar – die Liste der Spieler, die sich in den vergangenen Wochen für eine Vertragsverlängerung bei Paris St. Germain entschieden haben, ist lang. Der dickste Fisch ist PSG aber noch nicht ins Netz gegangen: Kylian Mbappé zögert nach wie vor.

Drei weitere Jahre bieten die Franzosen ihrem Offensivstar, der noch bis 2022 gebunden ist. ‚Le Parisien‘ berichtet nun, dass Mbappé allerdings nur für eine weitere Saison verlängern will, also bis 2023. In einem Jahr wäre ein Wechsel zu einem Topklub dann immer noch realisierbar.

Ob es aber überhaupt zu einem Vertragsabschluss kommen wird, ist unklar. Real Madrid, der FC Barcelona, Liverpool, Chelsea und Manchester City sollen lauern. Mbappé will zudem abwarten, wie PSG sich auf dem anstehenden Transfermarkt verstärken wird.