Bei Besiktas überschlagen sich in den vergangenen Tagen die Transfermeldungen. Insbesondere liegt der Fokus dabei auf einem möglichen Engagement von Mohamed Salah. Der Ex-Liverpooler ist vertragslos und steckte mitten in Verhandlungen mit dem Istanbuler Klub. Aktuell sieht es aber eher danach aus, dass der Deal nicht zustande kommt.

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Parallel dazu wandert der Blick der Verantwortlichen von Besiktas in die Bundesliga. Dort rücken gleich zwei Profis in den Fokus der Türken. Nummer eins ist Johan Bakayoko von RB Leipzig. ‚A Spor‘ berichtet, dass die Schwarzen Adler den 23-jährigen Belgier gerne in die Süper Lig lotsen wollen. Schritte für einen konkreten Vorstoß werden demnach vorbereitet.

In Istanbul rechnet man mit Forderungen von über 20 Millionen Euro. Zum einen, weil Bakayoko noch bis 2030 vertraglich gebunden ist, zum anderen, weil RB selbst 18 Millionen Euro an die PSV Eindhoven überwies, um den Linksfuß zu verpflichten.

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Innenverteidiger soll kommen

Auch in der Abwehr wird intensiv nach Verstärkung geschaut. Derzeit ist Léo Pereira (30) von Flamengo das Wunschziel. Sollte der vierfache Nationalspieler sich aber gegen einen Wechsel zu Besiktas entscheiden, hat der Traditionsverein zwei Alternativen auserkoren – und das könnte zwei Bundesliga-Vereine betreffen.

‚A Spor‘ nennt Jeff Chabot vom VfB Stuttgart als Option, mit denen sich das Management der Schwarz-Weißen beschäftigen würde. Der 28-Jährige steht bei den Schwaben noch bis 2028 unter Vertrag und ist unter Trainer Sebastian Hoeneß gesetzt. Ein Transfer – sollte Chabot Interesse an einem Wechsel haben – würde dementsprechend teuer werden.

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Als weiteren Kandidaten nennt der Sportsender Igor Julio (28). Der Abwehrspieler von Brighton & Hove Albion steht beim FC Schalke 04 ganz oben auf dem Zettel. Bisher gelang es den Knappen aber noch nicht, in den Verhandlungen mit den Seagulls einen Durchbruch zu erwirken. Auch PAOK Saloniki mischt im Rennen um den Brasilianer mit.