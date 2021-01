Woltemade verlängert bei Werder

Der SV Werder Bremen hat den am Saisonende auslaufenden Kontrakt mit Nick Woltemade verlängert. Wie die Norddeutschen mitteilen, unterschreibt der 18-Jährige seinen ersten Profivertrag an der Weser. Über die Laufzeit macht Werder wie gewohnt keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Woltemade war im Sommer 2010 zum SVW gewechselt. In der Saison 2019/20 feierte er sein Debüt für die erste Mannschaft. In der laufenden Spielzeit kommt der Offensivmann in Liga und Pokal zu acht Teileinsätzen über insgesamt 162 Einsatzminuten.

Florian Kohfeldt freut sich über den Verbleib des 18-Jährigen. „Nick zählt bei uns zu den vielversprechenden Talenten. Er ist ein Bremer Junge, der die Ausbildung bei Werder genossen hat. Er hat eine gute Technik und Spielübersicht und verfügt auch über ein herausragendes Tempodribbling. Ich freue mich darauf, weiter daran zu arbeiten, dass er sein Talent vollends ausschöpfen kann.“

Woltemade schaut ebenfalls optimistisch in die Zukunft: „Ich freue mich darauf, meinen Weg bei Werder in der Bundesliga fortzusetzen. Mein Ziel ist es weiterhin, mich über regelmäßige Einsatzzeiten näher Richtung Startelf zu entwickeln und mit meinen Leistungen zum Erfolg von Werder beizutragen.“