Reichlich Spott für Ronaldo | Seelenloses Atlético

Zwergenaufstand gegen CR7

Manchester United gewinnt sein Premier League-Nachholspiel mit 3:1 gegen Aufsteiger FC Brentford. Alles in Butter bei den Red Devils? Nicht so ganz. Für Cristiano Ronaldo (36) setzte es gestern die Höchststrafe: Auswechslung ohne Scorerpunkt und dann auch noch die Retourkutsche der jungen United-Fraktion, der der Superstar vor einigen Tagen fehlenden Einsatz attestiert hatte. Die gestrigen Torschützen: Anthony Elanga (19), Mason Greenwood (20) und Marcus Rashford (24). Der ‚Daily Star‘ stichelt: „Den Kids geht’s gut, Ron.“

Juve sagt yes

Gut möglich, dass bald auch Aaron Ramsey (31) wieder mehr von sich in der englischen Presse liest. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht ein Wechsel von Juventus Turin zu Crystal Palace bevor. Neben dem Waliser soll auch Arthur (25) die Alte Dame in Richtung Insel verlassen – der FC Arsenal liegt gut im Rennen. „Juve sagt zweimal yes“, so erwähntes Sportblatt auf der Titelseite. Die ‚Tuttosport‘ macht auf ihrem Cover kein Geheimnis aus dem Wunschersatz: „Juve, da ist Zakaria!“

Simeones Pokal-Versager

So gar nicht nach Wunsch verlief das gestrige Pokal-Achtelfinale für Atlético Madrid. Mit 0:2 endete der blutleere Auftritt der Rojiblancos gegen Real Sociedad. „Und raus“, heißt es somit für die Madrilenen – die heutige Schlagzeile der ‚as‘. Die ‚Marca‘ geht mit der Elf von Trainer Diego Simeone hart ins Gericht: „Ein Atlético ohne Seele“. Schlimmeres lässt sich dem stolzen Arbeiterklub aus der spanischen Hauptstadt wohl nicht vorwerfen.