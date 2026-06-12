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Premier League

Vuskovic mit neuem Verein einig

Der Poker um Luka Vuskovic läuft an. Ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro liegt auf dem Tisch, mit dem Absender soll sich der Spieler schon einig sein.

von David Hamza - Quelle: The Athletic | Sky
1 min.
Luka Vuskovic lauscht dem Jubel der Fans @Maxppp

Brighton & Hove Albion will Innenverteidiger Luka Vuskovic (19) verpflichten. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ haben die Seagulls ein Angebot von umgerechnet knapp 35 Millionen Euro bei Tottenham Hotspur abgegeben.

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Vuskovic, heißt es weiter, könne sich einen Wechsel zu einem Klub der Kategorie Brighton als nächsten Karriereschritt sehr gut vorstellen. Der Tabellenachte der abgelaufenen Premier League-Saison startet in der Conference League-Qualifikation. Laut ‚Sky‘ besteht zwischen Vuskovic und Brighton sogar schon eine mündliche Einigung.

60-Millionen-Forderung

Neben dem von Fabian Hürzeler trainierten Verein gelten auch größere Kaliber wie Real Madrid, der FC Barcelona, Paris St. Germain, Inter Mailand und Bayern München als interessiert.

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Bei Leihklub Hamburger SV träumt man ebenfalls von einer weiteren Saison mit Vuskovic, die Chancen sind aber gering. Der kroatische Rechtsfuß (fünf Länderspiele) steht bis 2030 bei Tottenham unter Vertrag. Die Spurs, die dem Abstieg nur haarscharf entkamen, fordern angeblich 60 Millionen Euro Ablöse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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