Brighton & Hove Albion will Innenverteidiger Luka Vuskovic (19) verpflichten. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ haben die Seagulls ein Angebot von umgerechnet knapp 35 Millionen Euro bei Tottenham Hotspur abgegeben.

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Vuskovic, heißt es weiter, könne sich einen Wechsel zu einem Klub der Kategorie Brighton als nächsten Karriereschritt sehr gut vorstellen. Der Tabellenachte der abgelaufenen Premier League-Saison startet in der Conference League-Qualifikation. Laut ‚Sky‘ besteht zwischen Vuskovic und Brighton sogar schon eine mündliche Einigung.

60-Millionen-Forderung

Neben dem von Fabian Hürzeler trainierten Verein gelten auch größere Kaliber wie Real Madrid, der FC Barcelona, Paris St. Germain, Inter Mailand und Bayern München als interessiert.

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Bei Leihklub Hamburger SV träumt man ebenfalls von einer weiteren Saison mit Vuskovic, die Chancen sind aber gering. Der kroatische Rechtsfuß (fünf Länderspiele) steht bis 2030 bei Tottenham unter Vertrag. Die Spurs, die dem Abstieg nur haarscharf entkamen, fordern angeblich 60 Millionen Euro Ablöse.