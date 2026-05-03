Bericht: Hrgota verlässt Fürth

Bei der SpVgg Greuther Fürth endet im Sommer aller Voraussicht nach eine Ära. Nach Informationen von ‚Absolut Fussball‘ hat Kapitän Branimir Hrgota (33) beschlossen, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und den Zweitligisten nach rund sieben Jahren zu verlassen.

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Der Angreifer war im August 2019 von Eintracht Frankfurt nach Fürth gewechselt. Seitdem bestritt Hrgota für die Kleeblätter 238 Einsätze, in denen er 69 Tore und 41 Vorlagen beisteuerte. Wie es für den schwedischen Linksfuß nach dieser Saison weitergeht, ist offen.