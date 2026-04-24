Gladbach-Dilemma: Wechselt Engelhardt innerhalb der Bundesliga?

Yannik Engelhardt gehört in einer durchwachsenen Saison von Borussia Mönchengladbach zu den Lichtblicken. Der 25-Jährige ist noch bis Saisonende von Como 1907 an den Niederrhein verliehen, eine Kaufoption gibt es nicht.

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Gladbach möchte den Mittelfeldmann gerne halten, voraussichtlich fehlen jedoch die finanziellen Mittel für eine Verpflichtung. Macht sich ein anderer Bundesligist diese Situation zunutze?

Nach Informationen von ‚Sky‘ bekundet der SC Freiburg Interesse an einer Rückkehr des Dauerbrenners. Bereits von 2021 bis 2023 lief Engelhardt für den Sport-Club auf – damals noch in der zweiten Mannschaft.

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Manzambi-Ersatz?

Die Freiburger bereiten sich auf einen möglichen Abgang von Juwel Johan Manzambi (20) vor. Klubs wie Bayer Leverkusen, die SSC Neapel oder auch Paris St. Germain wurden in der Vergangenheit mit dem Schweizer in Verbindung gebracht. Bis zu 60 Millionen Euro könnte Manzambi einbringen.