Endrick-Deal: Real sichert sich ab

Es sickern weitere Informationen zu Endricks angestrebten Leihwechsel durch. ‚The Athletic‘ berichtet von einer Strafklausel, die zwischen Real Madrid und Olympique Lyon vereinbart wurde. Demzufolge müssen die Franzosen eine Gebühr an die Spanier zahlen, sollte das 19-jährige Sturmtalent nicht eine gewisse Anzahl von Einsätzen bestreiten.

Damit wollen die Königlichen sicherstellen, dass Endrick bei OL regelmäßig zum Zug kommt. In trockenen Tüchern ist der Deal bislang allerdings nicht. Dem Vernehmen nach wird bis zum 1. Januar abgewartet, ob sich die Situation doch noch verändert, bevor die Verträge unterschrieben werden.