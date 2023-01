20 Millionen: Nottingham holt den Nächsten

Nottingham Forest hat wieder einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Laut Fabrizio Romano hat Mittelfeldspieler Danilo am späten Freitagabend einen Vertrag beim spendablen Premier League-Klub unterschrieben, finaler Medizincheck und offizielle Verkündung stehen zur Stunde noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 21-Jährige kommt vom brasilianischen Erstligisten Palmeiras und kostet dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro Ablöse. Damit schrauben die Tricky Trees ihre Gesamtausgaben in dieser Saison auf mehr als 180 Millionen Euro. Insgesamt ist Danilo der 25. Neuzugang, aktuell belegt man in der Premier League Platz 15 und befindet sich somit in akuter Abstiegsgefahr.

Lese-Tipp

Nottingham: Danilo-Transfer bahnt sich an