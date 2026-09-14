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Brozovic findet neuen Klub

von Martin Schmitz - Quelle: al-saddclub.com
Marcelo Brozovic während einer Pressekonferenz von Al Nassr @Maxppp

Marcelo Brozovic setzt seine Karriere in Katar fort. Al Sadd gibt die ablösefreie Verpflichtung des 33-jährigen Sechsers bekannt. Dem Vernehmen nach unterschreibt der 99-fache kroatische Nationalspieler einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

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In den vergangenen drei Jahren stand Brozovic bei Ronaldo-Klub Al Nassr unter Vertrag. Dort erzielte er in 124 Pflichtspielen 31 Tore. Seit Ende Juni war der Rechtsfuß ohne Verein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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