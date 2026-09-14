Stars League
Brozovic findet neuen Klub
@Maxppp
Marcelo Brozovic setzt seine Karriere in Katar fort. Al Sadd gibt die ablösefreie Verpflichtung des 33-jährigen Sechsers bekannt. Dem Vernehmen nach unterschreibt der 99-fache kroatische Nationalspieler einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison.
Unter der Anzeige geht's weiter
📸 التوقيع الرسمي ✍️🏻#AlSadd | #السد #بروزو_سداوي pic.twitter.com/kgnOtkh3xv— 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) September 13, 2026
In den vergangenen drei Jahren stand Brozovic bei Ronaldo-Klub Al Nassr unter Vertrag. Dort erzielte er in 124 Pflichtspielen 31 Tore. Seit Ende Juni war der Rechtsfuß ohne Verein.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden