Deutscher Coach übernimmt bei Genclerbirligi

Bernd Storck geht seinen nächsten Posten im internationalen Profifußball an. Künftig steht der 63-jährige Deutsche bei Genclerbirligi an der Seitenlinie. Beim Klub aus Ankara erhält Storck zunächst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hoş Geldin 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗰𝗸🧣 #KırmızıKara #BurasıAnkara https://t.co/7igmb6wjD1 — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) October 9, 2026

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Weltenbummler ist es die erste Station in der Süper Lig. In der Vergangenheit trainierte der in Herne geborene Trainer schon Teams aus Deutschland, Kasachstan, Ungarn, Griechenland, Belgien, Slowenien und Rumänien. Beim Tabellen-13. in der Türkei folgt Storck auf Metin Diyadin, der sein Amt niederlegte.