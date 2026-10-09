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Offiziell Süper Lig

Deutscher Coach übernimmt bei Genclerbirligi

von Dominik Schneider - Quelle: genclerbirligi.org.tr
Bernd Strock im Trainingsdress @Maxppp

Bernd Storck geht seinen nächsten Posten im internationalen Profifußball an. Künftig steht der 63-jährige Deutsche bei Genclerbirligi an der Seitenlinie. Beim Klub aus Ankara erhält Storck zunächst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

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Für den Weltenbummler ist es die erste Station in der Süper Lig. In der Vergangenheit trainierte der in Herne geborene Trainer schon Teams aus Deutschland, Kasachstan, Ungarn, Griechenland, Belgien, Slowenien und Rumänien. Beim Tabellen-13. in der Türkei folgt Storck auf Metin Diyadin, der sein Amt niederlegte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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