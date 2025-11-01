Eintracht in Sorge um Uzun

Eintracht Frankfurt muss womöglich eine Weile auf Can Uzun verzichten. Im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim am Samstagnachmittag musste der offensive Mittelfeldspieler nach einem Schlag auf den Oberschenkel in der 26. Minute mit Tränen in den Augen ausgewechselt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Diagnose gibt es noch nicht – fest steht aber, dass ein Uzun-Ausfall extrem bitter wäre für die SGE. In der laufenden Saison mauserte sich der 19-Jährige schließlich zum Leistungsträger, steuerte in 14 Pflichtspielen sechs Tore und vier Vorlagen bei.