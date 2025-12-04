Real-Wirrwarr: Vinis irre Forderung

Die Zukunft von Vinicius Junior bei Real Madrid steht in den Sternen. Anfang November hieß es, dass Real beschlossen habe, den brasilianischen Ausnahmekönner zu verkaufen. Knapp drei Wochen später hatten sich beide Parteien der ‚as‘ zufolge dann doch wieder angenähert.

Die Verwirrung wurde zuletzt durch einen Bericht komplettiert, laut dem Vini die Königlichen zeitnah verlassen will, falls Trainer Xabi Alonso im Amt bleibt. Klar ist: Das Verhältnis zwischen dem 25-Jährigen und dem spanischen Übungsleiter ist angespannt und erschwert die Verlängerung über 2027 hinaus zumindest einmal.

Irre Forderung

Doch auch die Gehaltsforderung des Linksaußen sorgen für Schwierigkeiten. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ stellt sich Vini ein Gesamtpaket von umgerechnet rund 26 Millionen Euro vor. Dieses bestehe aus Grundgehalt, Prämien und einem Loyalitätsbonus.

Aktuell verdient der 45-fache Nationalspieler dem Fachportal zufolge umgerechnet rund 15,4 Millionen Euro per annum. Ein erstes Angebot seitens der Blancos von etwa 17,2 Millionen Euro lehnte Vini dem Vernehmen nach ab. Um den Rechtsfuß überzeugen zu können, muss Real offenbar tiefer als gewünscht in die Tasche greifen.