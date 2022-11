Bericht: Real rechnet mit Preisnachlass bei Bellingham

Wenn man Jude Bellingham (19) schon verkauft, dann bitteschön zum höchstmöglichen Preis. 150 Millionen Euro Ablöse nannte die ‚Bild‘ am gestrigen Montag als Richtwert und griff damit exakt jene Summe aus dem Bericht auf, den ‚The Athletic‘ schon im September veröffentlicht hatte.

In Spanien – das ist wenig überraschend – hofft man auf einen geringeren Betrag, der am Ende an Borussia Dortmund wandert. Die ‚Marca‘ berichtet heute von 100 Millionen, die Real Madrid für den Transfer intern veranschlagt hat. Man rechne damit, dass der Bellingham-Transfer in etwa in diesem Preissegment liegen wird.

Klar ist: Der BVB sitzt anders als beispielsweise im Fall Erling Haaland am längeren Hebel. Bis 2025 ist Bellingham und ohne jedwede Ausstiegsklausel vertraglich gebunden, Handlungsbedarf besteht eigentlich erst ein Jahr vorher.

FT-Meinung