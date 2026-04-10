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Serie A

Neymar verhandelt mit neuem Klub

von David Hamza - Quelle: The Athletic
Neymar für Santos im Einsatz @Maxppp

Der FC Cincinnati erwägt eine Verpflichtung von Neymar (34). ‚The Athletic‘ berichtet, dass der MLS-Klub erste Gespräche mit dem Spielerumfeld geführt hat, um Neymars Wechselbereitschaft und Gehaltsforderung abzuklopfen. Zudem laufen interne Diskussionen, wie sinnvoll ein Transfer des Brasilianers wäre.

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Zunächst müssten die US-Amerikaner ohnehin einen der drei belegten Plätze für Designated Player freimachen. Besagte Regel erlaubt es den MLS-Vereinen, Spieler unter Vertrag zu nehmen, die sonst oberhalb der vorgeschriebenen Gehaltsobergrenze liegen würden. Neymar steht noch bis Ende des Jahres beim FC Santos unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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