Neymar verhandelt mit neuem Klub

Der FC Cincinnati erwägt eine Verpflichtung von Neymar (34). ‚The Athletic‘ berichtet, dass der MLS-Klub erste Gespräche mit dem Spielerumfeld geführt hat, um Neymars Wechselbereitschaft und Gehaltsforderung abzuklopfen. Zudem laufen interne Diskussionen, wie sinnvoll ein Transfer des Brasilianers wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst müssten die US-Amerikaner ohnehin einen der drei belegten Plätze für Designated Player freimachen. Besagte Regel erlaubt es den MLS-Vereinen, Spieler unter Vertrag zu nehmen, die sonst oberhalb der vorgeschriebenen Gehaltsobergrenze liegen würden. Neymar steht noch bis Ende des Jahres beim FC Santos unter Vertrag.