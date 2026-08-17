Juve präsentiert 20-Millionen-Zugang

Jhon Lucumí (28) wechselt innerhalb der Serie A den Arbeitgeber. Juventus Turin eist den Innenverteidiger vom FC Bologna los. Bei der Alten Dame unterschreibt der Kolumbianer (42 Länderspiele) bis 2030.

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Ufficiale | Jhon Lucumi è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



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Lucumí gehörte in Bologna zum festen Stammpersonal, in der vergangenen Spielzeit stand er wettbewerbsübergreifend 43 Mal auf dem Feld. Dem Vernehmen nach zahlt Juve knapp 20 Millionen Euro Ablöse für die Dienste des Abwehrspielers.