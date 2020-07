Jackson Martínez zum VfB?

Jackson Martínez lief in der abgelaufenen Saison für den Portimonense SC auf. Dass das Team am Ende den Gang in die zweite Liga antreten musste, lag nicht zuletzt auch an den Ladehemmungen des 33-Jährigen. Nur einen Treffer in 24 Ligaspielen konnte Martínez beisteuern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie es nun für den Stürmer weitergeht, ist offen. Bei Portimonense wird er nicht bleiben. Ein Karriereende war zuletzt ebenso ein Thema, denn Martínez hat seit längerem Probleme mit dem Knöchel. Aber auch eine Zukunft in der Bundesliga scheint denkbar, wie Berater Gustavo Gallo gegenüber ‚Gol Caracol‘ erklärt:

„Wir haben lange miteinander geredet und ich habe ihm gesagt, dass es eine Möglichkeit in Stuttgart gibt, die ihm gefällt. Und wenn ihm das gefällt, dann denkt er noch nicht über ein Karriereende nach.“

Chance und Risiko

Der VfB sucht noch nach neuem Personal für die Offensive. Mario Gómez hat seine Karriere beendet und Nicólas González strebt einen Wechsel an. Martínez, der für Porto in seinen besten Jahren 92 Tore in 136 Spielen erzielte, könnte aber wohl nur noch als Standby-Profi eingeplant werden. Wegen der Probleme am Knöchel kann er nicht immer spielen. „Er ist ehrlich und hat den Klubs mitgeteilt, dass er sich schonen und individuell trainieren muss“, so Gallo.

Auch Martínez selbst spricht seine gesundheitlichen Einschränkungen an: „Weiterspielen ist ein Risiko für mich. In dieser Verfassung kann ich nicht so spielen wie ich es gerne würde“. Beim VfB sollte man sich also genau überlegen, ob Chance oder Risiko größer wären bei einer Verpflichtung. Immerhin: Der (Ex-)Torjäger kostet keine Ablöse.