Nach Book-Lob: Der Plan bei Couto

Nach seinem starken Saisonstart bei Como 1907 wollen die Italiener Yan Couto halten. ‚Sky‘ berichtet, dass Trainer Cesc Fàbregas enorm angetan vom Brasilianer ist und mit ihm über den Sommer hinaus am Comer See plant. Como hat für die Leihgabe von Borussia Dortmund eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro.

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Noch am Dienstag hatte sich BVB-Sportdirektor Ole Book positiv über den 24-Jährigen geäußert: „Natürlich beobachten wir ihn auch, schauen uns die Spiele an und freuen uns über seine Entwicklung. Die Spielweise passt sehr gut zu ihm und deswegen blüht er dort auch auf.“ Kaum denkbar, dass der Außenverteidiger noch einmal an die Strobelallee zurückkehren wird.