Real datiert Rückholaktion von Paz

von Leon Morsbach - Quelle: Fabrizio Romano
Nico Paz versteckt sich @Maxppp

Real Madrid arbeitet weiter an einer Rückkehr von Nico Paz (21) im kommenden Jahr. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll der Argentinier der erste Neuzugang der Königlichen im Transfersommer 2026 werden. Möglich macht das eine Rückkaufklausel über neun Millionen Euro.

Paz selbst soll den Madrilenen bereits grünes Licht für einen Wechsel gegeben haben. Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2024 für rund sechs Millionen Euro zu Como 1907 gewechselt und hat sich dort mit starken Auftritten (elf Tore und 13 Vorlagen in 45 Pflichtspielen) in den Vordergrund gespielt.

La Liga
Serie A
Real Madrid
Como
Nicolás Paz Martínez

