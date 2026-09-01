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Premier League

Überraschung: Zirkzee-Transfer vor dem Abschluss

Joshua Zirkzee war lange in Italien ein Thema. Jetzt bleibt er der Premier League wohl erhalten.

von Dominik Sandler - Quelle: Matteo Moretto | The Athletic
1 min.
Joshua Zirkzee hat Bryan Mbeumo im Arm @Maxppp

Eigentlich sollte Folarin Balogun (25) von der AS Monaco zum FC Everton wechseln. Die Parteien waren sich bereits über einen Transfer des US-Amerikaners einig, knapp 50 Millionen Euro sollten fließen. Doch beim Medizincheck wurden die Toffees misstrauisch und haben sich jetzt scheinbar umorientiert.

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Laut Matteo Moretto steht stattdessen Joshua Zirkzee vor dem Wechsel nach Liverpool. Schon in der vergangenen Saison hatte sich Everton über den Niederländer informiert, jetzt steht der 25-Jährige vor einem Last-Minute-Transfer innerhalb der Premier League.

Laut ‚The Athletic‘ soll es sich beim Transfer-Modell um eine Leihe handeln. Unter Michael Carrick ist der ehemalige Bayern-Angreifer außen vor und spielt keine Rolle mehr. Vor allem Klubs aus Italien hatten sich um den Rechtsfuß bemüht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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