West Brom: Pereira soll schon verlängern

Nur gut zwei Monate nach seiner Festverpflichtung winkt Matheus Pereira (22) schon ein neuer Vertrag bei Premier League-Aufsteiger West Bromwich Albion. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, bieten die Baggies dem brasilianischen Flügelstürmer ein verbessertes Jahresgehalt von umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison war Pereira von Sporting Lissabon an West Brom ausgeliehen und spielte als Leihgabe eine starke Championship-Serie mit acht Toren und stolzen 20 Vorlagen. Nach dem Aufstieg kauften ihn die Engländer gegen eine Ablöse von gut acht Millionen Euro. In der neuen Spielzeit stehen bislang ein Tor und zwei Vorlagen für den Ex-Nürnberger zubuche.