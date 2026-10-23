Bei Taycan Kurt könnte sich die Tür für einen Wechsel ins Ausland öffnen. Nach FT-Informationen zeigt RB Salzburg Interesse am 18-jährigen Offensivtalent von Hannover 96. Vertraglich ist der ehemalige U-Nationalspieler der Türkei noch bis 2028 an die Niedersachsen gebunden.

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Kurt blickt auf eine lange Leidenszeit zurück. Nachdem er als Toptalent bereits bei den Profis mittrainieren durfte, warf ihn ein Bruch des Wadenbeins schwer zurück. Inzwischen hat sich der Youngster zurückgekämpft und kam in der laufenden Saison zu zehn Einsätzen im Regionalliga-Team. Ein Spiel für die Profis blieb Kurt bisher aber noch verwehrt.