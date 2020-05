Sané-Poker: City „lacht“ über die Bayern

Bereits im März berichtete FT, dass sich der FC Bayern in sehr aussichtsreichen Gesprächen mit Flügelstürmer Leroy Sané (24) befindet. In ihrer heutigen Mittwochsausgabe verwies die ‚Sport Bild‘ dann darauf, dass sich beide Seiten auf einen Fünfjahresvertrag ab Sommer geeinigt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Knackpunkt bleibt nun noch die Ablöse. Der ‚Sport Bild‘ zufolge sehen die Bayern 40 Millionen Euro als Verhandlungsgrundlage, letztlich wolle man weniger als 60 Millionen ausgeben. Zahlen, die bei Sanés Klub Manchester City auf wenig Gegenliebe stoßen.

Mit einem „Lachen“ habe man bei den Skyblues auf den ‚Sport Bild‘-Bericht reagiert, heißt es bei der ‚Daily Mail‘. Das englische Blatt schreibt weiter, dass City notfalls auch bereit sei, Sané 2021 ablösefrei ziehen zu lassen, sollten die Bayern den eigenen Forderungen nicht nachkommen.

Berater flirtet

Unterdessen hat sich Sanés Berater am Mittag bei ‚Sport1‘ zu Wort gemeldet. „Für den FC Bayern und die Bundesliga wäre er ein absolutes Highlight, sowohl menschlich als auch spielerisch“, pries Damir Smoljan seinen Klienten in München an. Was dafür spricht, dass ein Wechsel sicher nicht an der Spielerseite scheitern würde.