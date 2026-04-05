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Bundesliga

Eintracht bangt um wichtigen Transfer

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Arnaud Kalimuendo pustet durch @Maxppp

Arnaud Kalimuendo (24) ist für Eintracht Frankfurt womöglich nicht zu halten. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht ein Kauf des Leihstürmers „ernsthaft auf der Kippe“. 27 Millionen Euro beträgt die mit Nottinham Forest ausgehandelte Kaufoption, nach aktuellem Stand sei diese nicht stemmbar. Hintergrund ist, dass die Eintracht sich wohl im besten Fall nur für die Conference League qualifizieren wird und zudem ein Transferplus erzielen muss.

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Grundsätzlich würde die SGE den Franzosen gerne dauerhaft unter Vertrag nehmen. Lediglich viele und teure Verkäufe könnten einen festen Transfer von Kalimuendo eventuell noch ermöglichen. Für Frankfurt stehen vier Tore in zwölf Einsätzen zu Buche, unter Albert Riera war Kalimuendo zuletzt stets in der ersten Elf gesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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