Schlechte Nachrichten für Mainz-Neuzugang Becker

Sheraldo Becker wird für den 1. FSV Mainz 05 in der Conference League nicht zum Einsatz kommen. Wie die Nullfünfer offiziell bekanntgeben, fällt der 30-Jährige den UEFA-Regelungen zum Opfer. Da im Winter maximal drei Kaderveränderungen vorgenommen werden dürfen, muss der Stürmer in der K.o.-Phase passen. Stattdessen wurden die Neuzugänge Phillip Tietz (28), Silas (27) und Stefan Posch (28) nachnominiert.

Im Gegenzug streichen die Mainzer die drei Leihabgänge Arnaud Nordin (27), Ben Bobzien (22) und Konstantin Schopp (20) aus dem Kader. Ex-Unioner Becker war am Deadline Day auf Leihbasis von CA Osasuna zu den Rheinhessen gewechselt und soll unter seinem ehemaligen Trainer Urs Fischer dazu beitragen, dass Mainz die Klasse hält. In der Conference League wird der Surinamer seinem neuen Klub jedoch nicht helfen können.