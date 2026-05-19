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2. Bundesliga

Fortuna: Mit Ende in Liga drei

von Remo Schatz - Quelle: Bild
1 min.
Alexander Ende auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Der amtierende Trainer Alexander Ende soll von Fortuna Düsseldorf mit der Mission Wiederaufstieg betraut werden. „Wenn wir Alex vorher gehabt hätten, wären wir vielleicht nicht abgestiegen“, erklärt Sportvorstand Sven Mislintat bei ‚Bild‘ und stellt klar: „Es war eine bewusste Entscheidung, ihn für die Ausrichtung des Fußballs bei Fortuna zu holen. Und da ist er ganz klar der beste Trainer für Fortuna in 2. und 3. Liga.“

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Ende wurde erst Mitte April als Nachfolger für Markus Anfang in Dienst gestellt, konnte den direkten Abstieg aber nicht verhindern. Immerhin sprang unter dem 46-Jährigen ein bemerkenswerter 3:1-Sieg gegen den nun feststehenden Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg heraus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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