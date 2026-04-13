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Weltmeisterschaft

Argentinien-Star droht WM-Aus

von Dominik Schneider - Quelle: BBC
Cristian Romero applaudiert den Fans @Maxppp

Für Cristian Romero könnte es hinsichtlich der bevorstehenden Weltmeisterschaft eng werden. Der Innenverteidiger von Tottenham Hotspur hat sich am Wochenende im Spiel gegen den AFC Sunderland (0:1) einen Teilriss des Innenbandes im Knie zugezogen. Laut ‚BBC‘ wird seine Ausfallzeit auf acht Wochen geschätzt. Ob er für die WM in Nordamerika fit wird, steht noch in den Sternen.

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Den Platz verließ Romero unter Tränen, dem 27-Jährigen war bereits klar, dass er länger nicht zum Einsatz kommen wird. Der Spurs-Kapitän ist normalerweise auch in der argentinischen Nationalmannschaft gesetzt. Möglicherweise müssen die Albiceleste für das Großturnier im Sommer in der Defensive umplanen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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