Elversberg findet Ebnoutalib-Nachfolger

Die SV Elversberg kann wohl zeitnah einen neuen Mittelstürmer präsentieren. Informationen von ‚Sky‘ zufolge steht David Mokwa (21) von der TSG Hoffenheim kurz vor einem Wechsel zu den Saarländern. Die Klubs seien in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen festen Transfer mit einem Gesamtpaket von rund zwei Millionen Euro. Die Kraichgauer möchten sich laut dem Bezahlsender eine Rückkaufoption sichern.

In Sinsheim besitzt der Franzose, der in der laufenden Spielzeit nicht für die Profis zum Einsatz kam, noch einen bis 2029 datierten Vertrag. In Elversberg könnte Mokwa nun aber die Nachfolge von Torjäger Younes Ebnoutalib (22) antreten, der für kolportierte acht Millionen Euro plus zwei Millionen Boni zu Eintracht Frankfurt wechselte.