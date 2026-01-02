VfB verkündet Arévalo-Verpflichtung

Jeremy Arévalo geht künftig für den VfB Stuttgart auf Torejagd. Wie der DFB-Pokalsieger mitteilt, wechselt der 20-Jährige von Racing Santander ins Schwabenland. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2031.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel überweist der VfB dem Vernehmen nach sieben Millionen Euro an den spanischen Zweitligisten, für den Arévalo in der laufenden Saison sieben Tore in 17 Spielen erzielte.

Im Werben um den ecuadorianischen Nationalspieler setzte sich der Bundesligist gegen namhafte Konkurrenz durch. Auch die AS Rom und Racing Straßburg buhlten um Arévalo, letztendlich aber ohne Erfolg.

Unter der Anzeige geht's weiter

VfB-Sportvorstand Fabien Wohlgemuth erklärt: „Er verfügt schon jetzt über viele Eigenschaften, die ein Stürmer braucht, und hat seine Qualitäten in Santander unter Beweis gestellt. Gleichzeitig ist er noch jung und wir sehen bei Jeremy noch viel Potenzial, das wir gemeinsam mit ihm entwickeln wollen. In unseren Gesprächen wurde deutlich, dass er den Schritt in die Bundesliga unbedingt gehen möchte und darauf brennt, seine Fähigkeiten bei uns einzubringen.“

Neuzugang Arévalo ergänzt: „Der VfB Stuttgart ist ein großer Klub, der zuletzt auch international auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich freue mich sehr darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen sowie die ersten Trainingseinheiten zu absolvieren. Meine Ziele sind, schnell anzukommen, mich weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind.“