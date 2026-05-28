Bundesliga-Trio jagt VfB-Talent Ulrich

Durch seine Leistungen beim 1. FC Magdeburg hat Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart einige Klubs aus dem höheren Regal auf sich aufmerksam gemacht. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, buhlen neben dem FC Augsburg noch zwei weitere Vereine aus der Bundesliga um den 21-Jährigen. Die Fuggerstädter sollen an einem Kauf interessiert sein, ein weiterer Bundesligist ebenfalls, der andere – namentlich nicht genannte – Erstligist wolle Ulrich leihen.

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Auch UD Levante sei stark an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers interessiert. Vertraglich ist Ulrich noch bis 2027 an den VfB gebunden. Bei einer erneuten Leihe müsste der deutsche U20-Nationalspieler also zunächst im Schwabenland verlängern. Für eine Leihe stünden auch diverse Zweitligisten zur Verfügung.