Juve bietet für Mingueza

von Daniel del Federico - Quelle: Tuttosport
Oscar Mingueza hat die Haare schön @Maxppp

Juventus Turin hat Óscar Mingueza von Celta Vigo ins Visier genommen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, hat die Alte Dame bereits ein Angebot in Höhe von vier Millionen Euro für den 26-Jährigen unterbreitet. Der Vertrag des Außenverteidigers läuft im Sommer aus, doch die Spanier beharren auf die Ausstiegsklausel, die bei 20 Millionen Euro liegt.

Mingueza war im Sommer 2022 vom FC Barcelona nach Vigo gewechselt und bestritt seitdem 123 Pflichtspiele. Der aktuelle Tabellensiebte der La Liga möchte den Defensivallrounder im Winter aber nicht ziehen lassen, um die Chancen auf die Qualifikation für das internationale Geschäft nicht zu gefährden. Der vierfache spanische Nationalspieler selbst drängt jedoch auf einen Wechsel nach Turin. Eine Antwort von Celta Vigs auf die erste Offerte der Italiener steht derzeit noch aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
