Barça meldet Alves nicht für Europa

Der FC Barcelona wird die K.O.-Phase der Europa League ohne Dani Alves bestreiten. Wie die Katalanen offiziell bestätigen, wurde der 38-jährige Rückkehrer nicht für den Wettbewerb gemeldet.

Hintergrund: Pro Klub dürfen nur drei Neuzugänge nachregistriert werden. Barça entschied sich für Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang und Ferran Torres. Alves guckt in die Röhre.

