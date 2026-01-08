Menü Suche
Clauss bleibt Nizza treu

von Lukas Weinstock - Quelle: ogcnice.com
Jonathan Clauss im Nizza-Trikot @Maxppp

Der OGC Nizza kann weiter auf die Dienste von Jonathan Clauss (33) zählen. Wie der Ligue 1-Vertreter offiziell verkündet, wurde der ursprünglich im Sommer auslaufende Vertrag des Rechtsverteidigers um zwei Jahre bis 2028 verlängert.

Clauss wechselte 2024 von Olympique Marseille nach Nizza, wo er seither auf der rechten Defensivseite gesetzt ist. In der laufenden Saison stehen für den Routinier 22 Einsätze zu Buche, in denen er ein Tor selbst erzielte und zwei weitere vorbereitete.

