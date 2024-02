Werder: Hoffnung bei Friedl

Beim SV Werder Bremen hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Kapitän Marco Friedl in nicht allzu ferner Zukunft auf den Platz zurückkehren kann. Über die Syndesmosebandverletzung des Innenverteidigers sagt Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘: „Es ist äußerst bitter für ihn, aber wir gehen dank der Diagnose nicht vom Worst Case aus. Wir glauben fest daran, dass er in dieser Saison noch für uns spielen kann – und das auch nicht erst ganz am Ende.“

Ein Grund ist die konservative Behandlung von Friedl. „Bei mir war das damals anders“, sagt Fritz weiter, „ich musste operiert werden, das ist bei Marco nicht notwendig.“ Friedl hatte sich in der vergangenen Woche beim Training einen Syndesmosebandriss zugezogen. Einen konkreten Zeitplan für das Comeback des Österreichers gibt es nicht. Die ‚DeichStube‘ spekuliert aufgrund der Ausfallzeit von mehreren Wochen auf eine mögliche Rückkehr Mitte April.