RB Leipzig: Sani besteht Medizincheck

RB Leipzig wird zeitnah den ersten Winterzugang verkünden. Suleiman Sani (19) hat nach Informationen von ‚Sky‘ erfolgreich den Medizincheck beim Bundesligisten hinter sich gebracht. In Leipzig winkt dem Nigerianer eine Anstellung bis 2031.

Der slowakische Erstligist AS Trencin wird mit einer Ablöse über fünf Millionen Euro plus Boni entschädigt. Im Werben um den Angreifer hat sich RB unter anderem gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt. Sieben Torbeteiligungen (drei Treffer, vier Vorlagen) in der laufenden Spielzeit reichten aus, um sich für den Schritt in die Bundesliga zu empfehlen.