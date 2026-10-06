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Carvajal: Naheliegende Lösung gefunden?

von Tom Steinmetzler - Quelle: ABC
1 min.
Dani Carvajal applaudiert @Maxppp

Rechtsverteidiger Daniel Carvajal (34) steht in Verhandlungen mit einem La Liga-Klub. Laut der spanischen Tageszeitung ‚ABC‘ hat der FC Getafe die Gespräche mit Routinier über einen ablösefreien Transfer aufgenommen. Das üppige Wunschgehalt könnte einen Deal allerdings scheitern lassen.

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Ein Wechsel zu Getafe läge aus logistischen Gründen nahe. Das Vereinsgelände liegt nur rund 14 Kilometer von Madrids Stadtzentrum entfernt, sodass Carvajal für einen Wechsel nicht einmal umziehen müsste. Auch der AC Mailand ist an einer Verpflichtung des Spaniers interessiert. Im Sommer hatten außerdem Klubs aus der MLS, aus Katar und aus Saudi-Arabien beim Europameister von 2024 angeklopft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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