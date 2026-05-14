Klarer Wechsel-Wunsch: Winkler in die Bundesliga?

Hertha BSC hat den Aufstieg in die Bundesliga erneut verpasst. Das hat weitreichende personelle Konsequenzen. Leistungsträger wie Tjark Ernst (23), Michal Karbownik (25), Kennet Eichhorn (16) oder Fabian Reese (28) stehen vor dem Abschied. Auch Marten Winkler zählt zu denjenigen Spielern, die sich einer neuen Herausforderung stellen wollen.

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Das bestätigt der 23-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘: „Man will sich immer weiterentwickeln. Mich reizt die Bundesliga sehr. Hier ist nichts abgeschrieben. Aber ich habe beim Verein hinterlegt, dass ich den nächsten Schritt gehen möchte und mir einen Wechsel vorstellen kann. Jetzt schauen wir mal, was der Sommer bringt.“

Da Winkler das letzte Saisonspiel mit einer Gelb-Sperre verpasst, dürfte er seinen letzten Auftritt im Trikot der Berliner bereits absolviert haben. Nach 31 Ligaspielen steht der Rechtsaußen bei sechs Toren und sieben Vorlagen. Der Linksfuß spielt seit elf Jahren bei der Alten Dame, sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2027. Dennoch deutet alles auf einen Wechsel in diesem Sommer hin.