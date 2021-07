Kane: Freigabe für Rekordtransfer?

Schon frühzeitig machte Harry Kane klar, dass er Tottenham Hotspur in diesem Sommer verlassen möchte. Bei Tottenham Hotspur wollte man davon aber nichts wissen und so war es in den vergangenen Wochen ruhig in dieser Angelegenheit – verdächtig ruhig. Denn offenbar wurde hinter den Kulissen eifrig verhandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und so berichtet die ‚Sun‘ heute von einem bevorstehenden Wechsel des englischen Stürmers zu Manchester City. Tottenham habe mittlerweile die Freigabe erteilt. Von einer in der Premier League bislang nie dagewesenen Ablöse in Höhe von umgerechnet rund 187 Millionen Euro ist die Rede.

Sollte der Deal zu diesem Preis über die Bühne gehen, hätte Kane seinen Willen bekommen und die Spurs wären handlungsfähig auf dem Transfermarkt. Etliche weitere Deals würden folgen.

FT-Meinung