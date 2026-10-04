Bayern-Idee mit Haaland | Modric schämt sich

Haaland neben Kane?

2022 ging Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City. Der FC Bayern war damals seine zweite Wahl – wird in Zukunft Verpasstes nachgeholt? Die ‚Bild‘ hat jedenfalls die verrückte Idee, dass Bayern für den Angriff aufs Champions League-Finale im eigenen Stadion 2028 einen neuen Versuch bei Haaland starten sollte. Der 26-Jährige könnte schließlich wunderbar an der Seite von Harry Kane (33) auflaufen.

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„Bayern mit Haaland & Kane ins Finale dahoam?“, lautet die Schlagzeile der Kolumne. Der Hintergrund ist klar: Manchester City drohen aufgrund schwerer Finanzvergehen heftige Strafen und der Verlust seiner Stars. Tormaschine Haaland würden in diesem Fall sicher jeder haben wollen. Gerüchte gibt es auch schon um Real Madrid, den FC Barcelona und den FC Arsenal.

Modric fassungslos

Mit 0:7 ging die kroatische Nationalmannschaft am Samstagabend vor heimischem Publikum gegen England unter. Kapitän Luka Modric sah sich gedemütigt. Bei ‚index.hr‘ sprach der 41-jährige Weltstar Klartext: „So kann man nicht Fußball spielen. Wenn wir zwei Spieler weniger gehabt hätten, wäre das schon inakzeptabel gewesen. Aber es sah so aus, als hätten wir vier, fünf Spieler weniger. Eine katastrophale Nacht.“ (zitiert via ‚kicker‘)

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Modric weiter: „Ich bin seit 20 Jahren dabei und empfinde zum ersten Mal Scham nach einem Spiel. Es ist unfassbar, auf welche Weise wir verloren haben, wie wir unser Ansehen verspielt haben.“ Sein 205. Länderspiel wird der Mittelfeldlenker so schnell nicht vergessen können.